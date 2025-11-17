Panamá encara jogo decisivo contra El Salvador com esperança de ir à Copa do Mundo

O técnico do Panamá, o hispano-dinamarquês Thomas Christiansen, afirmou nesta segunda-feira (17) que sua equipe encara o jogo decisivo contra El Salvador na terça-feira, pela última rodada das Eliminatórias da Concacaf, com a "esperança" de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

"A equipe vai reagir muito bem. Eles sabem o que precisam fazer, sabem quem vão enfrentar e sabem da esperança que todo o país tem de se classificar para este Mundial", disse Christiansen em entrevista coletiva.

O Panamá vai receber El Salvador na terça-feira, no Estádio Rommel Fernández, pela última rodada das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

As Eliminatórias garantem três vagas diretas para a Copa do Mundo — uma para cada um dos três vencedores dos grupos — e duas vagas em uma repescagem intercontinental, para os dois melhores segundos colocados.

"Amanhã é um jogo para todo o país; não são apenas 11 jogadores em campo", disse Christiansen.

"Temos que vencer a partida, mas precisamos fazer isso passo a passo, manter a cabeça fria, ter ideias claras e a convicção de que queremos ganhar", acrescentou.

No Grupo A, Suriname e Panamá, empatados na liderança com 9 pontos, disputam a vaga. Os caribenhos visitam a Guatemala (5), enquanto que os 'canaleros' recebem o lanterna El Salvador (3).

O Suriname tem a vantagem de ter três gols no saldo em relação ao Panamá, que, para se classificar, precisa torcer por um tropeço do seu rival na visita à Guatemala -- que não tem nada em jogo -- ou golear El Salvador por uma grande margem para diminuir a diferença no saldo de gols.

Christiansen descartou a ideia de que a Guatemala, comandada pelo mexicano Luis Fernando Tena, mostraria menos intensidade por não ter nada em disputa contra o Suriname.

"Não tenho dúvidas, conhecendo o técnico Tena, que é um treinador muito bom e respeitado, de que ele certamente não arriscaria sua reputação deixando sua equipe perder em uma partida tão importante, especialmente depois de um processo tão bem-sucedido que teve na Guatemala", afirmou Christiansen.

O técnico do Panamá indicou que espera que sua equipe mantenha um "equilíbrio" entre defesa e ataque, no qual considera importante criar jogadas e "manter a posse de bola" para chegar ao gol adversário.

Ele também descartou a ideia de que El Salvador, outra seleção já eliminada, facilitaria as coisas.

"Chegam feridos e com muito orgulho", disse o treinador, que previu uma partida "perigosa" para o Panamá.

