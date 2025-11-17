Trump anuncia emissão rápida de vistos para torcedores com ingressos para Copa do Mundo de 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (17) um programa de emissão acelerada de vistos para torcedores com ingressos para a Copa do Mundo de 2026, embora tenha alertado que isso não garante a entrada no país.

Estados Unidos, Canadá e México sediarão o próximo Mundial, que será realizado de 11 de junho a 19 de julho do ano que vem.

"Para os que planejam se juntar a nós para a Copa do Mundo, recomendo fortemente que solicitem seus vistos imediatamente", disse Trump na Casa Branca, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Infantino chamou o denominado "Fifa Pass" de "anúncio muito importante" e explicou que os portadores de ingressos terão prioridade no agendamento de seus vistos.

"Teremos entre cinco e dez milhões de pessoas vindo aos Estados Unidos de todo o mundo para curtir a Copa do Mundo, e com este Fifa Pass podemos garantir que os que comprarem um ingresso, que são verdadeiros fãs de futebol, possam assistir ao torneio nas melhores condições", disse o chefe da entidade máxima do futebol mundial.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, alertou que um ingresso para a Copa do Mundo não constitui um visto e não garante a entrada no país. Segundo Rubio, os candidatos serão entrevistados em um prazo de seis a oito semanas, mas ainda terão que passar pelos processos padrão de verificação.

"Não esperem até o último minuto", advertiu.

Trump promoveu o Mundial como um evento central de seu segundo mandato e da celebração do 250º aniversário da independência dos EUA em 2026.

No entanto, as políticas de imigração e segurança do governo Trump levantaram preocupações sobre o acesso dos torcedores.

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte acontecerá em 5 de dezembro em Washington. Nesse mesmo dia, a Fifa anunciará um novo prêmio da paz, que alguns especulam que poderá ser concedido a Trump.

dk/mlm/cl/ad/aam/rpr