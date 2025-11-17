Lesionado, Wembanyama vai desfalcar Spurs por várias semanas

Victor Wembanyama, astro do San Antonio Spurs, ficará afastado das quadras durante várias semanas após a confirmação de uma distensão na panturrilha esquerda, anunciou a equipe nesta segunda-feira (17).

Os Spurs indicaram em um comunicado que o jogador francês de 21 anos se lesionou durante a partida de sexta-feira contra o Golden State Warriors.

Embora não tenha sido divulgado um prazo específico para seu retorno, a ESPN noticiou que o imponente pivô ficará de fora por "várias semanas".

Wembanyama havia sido listado como dúvida para o jogo de domingo contra o Sacramento Kings e acabou não participando.

O técnico dos Spurs, Mitch Johnson, disse que a equipe está reagindo com cautela à lesão na panturrilha do jogador.

"Obviamente, vimos recentemente na liga que distensões na panturrilha não são algo para ser levado na brincadeira", disse Johnson. "Não queremos colocá-lo em risco".

O jogador, que já foi o primeiro selecionado no draft, teve um início de temporada impressionante, com médias de 26,2 pontos e 12,9 rebotes em 12 jogos.

Wembanyama retornou às quadras após um longo período de inatividade na temporada passada devido a uma trombose venosa profunda no ombro direito.

bdx/rcw/pb/cl/aam