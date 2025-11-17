Trump diz que os EUA venderão caças F-35 à Arábia Saudita

O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira (17) que os Estados Unidos venderiam caças F-35 para a Arábia Saudita, um dia antes de o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman visitar a Casa Branca.

Durante muitos anos, Riade buscou comprar caças F-35, que até agora somente Israel possui no Oriente Médio.

"Vamos fazer isso. Vamos vender F-35", disse Trump a jornalistas quando perguntado se Washington venderia caças a Riade na reunião de terça-feira. "Eles têm sido um grande aliado", acrescentou Trump.

Funcionários israelenses expressaram preocupação com a venda dos aviões à Arábia Saudita, apesar do impulso para que o reino normalize relações com Israel.

Até o momento, os Estados Unidos só aprovaram a venda de caças F-35 aos aliados mais próximos, incluindo alguns países europeus da Otan e Israel.

Além disso, uma fonte familiarizada com as negociações disse que Trump e o príncipe herdeiro saudita assinariam um acordo-quadro para a cooperação nuclear civil.

A Arábia Saudita, um dos principais produtores de petróleo do mundo, quer diversificar sua matriz energética e, portanto, busca tecnologia avançada americana disponível por meio do chamado "acordo 123".

Mas esse mecanismo está sujeito a regras rigorosas contra a proliferação, e espera-se que o Congresso examine de perto qualquer acordo.

A Arábia Saudita afirma que não está buscando armas nucleares.

