Papa Leão XIV pede 'ações concretas' sobre mudanças climáticas e critica falta de vontade
compartilheSIGA
O papa Leão XIV pediu, nesta segunda-feira (17), "ações concretas" contra as mudanças climáticas e lamentou a "vontade política de alguns" em uma mensagem de vídeo aos líderes religiosos à margem da COP30.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ele acrescentou que o Acordo de Paris "impulsionou um progresso real e continua sendo nossa ferramenta mais poderosa para proteger as pessoas e o planeta".
ams/gv/rlp/eg/ic/am