Papa Leão XIV pede 'ações concretas' sobre mudanças climáticas e critica falta de vontade

AFP
AFP
17/11/2025 19:53

O papa Leão XIV pediu, nesta segunda-feira (17), "ações concretas" contra as mudanças climáticas e lamentou a "vontade política de alguns" em uma mensagem de vídeo aos líderes religiosos à margem da COP30.

Ele acrescentou que o Acordo de Paris "impulsionou um progresso real e continua sendo nossa ferramenta mais poderosa para proteger as pessoas e o planeta".

