Internacional

Ministro israelense pede prisão de Abbas se ONU votar a favor de Estado palestino

17/11/2025 19:18

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pediu nesta segunda-feira (17) a prisão do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se o Conselho de Segurança da ONU se pronunciar a favor de um Estado palestino.

Membro do partido de extrema direita Poder Judaico, Gvir falou antes de o Conselho de Segurança da ONU se pronunciar, hoje, sobre um projeto de resolução proposto pelos Estados Unidos que reforça o plano de paz do presidente americano, Donald Trump, para a Faixa de Gaza.

"Se acelerarem o reconhecimento desse Estado fabricado, se a ONU reconhecer isso, você, senhor primeiro-ministro, deve ordenar o assassinato de oficiais do alto escalão da Autoridade Palestina, que são terroristas em todos os sentidos, e a prisão de Abu Mazen [Abbas]", disse Gvir, em entrevista coletiva no parlamento israelense.

O projeto menciona a possibilidade de criação de um Estado palestino soberano e independente, perspectiva à qual o governo Netanyahu se opõe firmemente.

vid-mj/hme/eg/an/lb/am

