Preço do petróleo recua levemente, afetado por atualidade geopolítica

Os preços do petróleo fecharam em leve queda, nesta segunda-feira (17), em meio a notícias no âmbito geopolítico e aos temores de um excesso de oferta no mercado.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em janeiro recuou 0,30%, situando-se a 64,20 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em dezembro, também recuou 0,30%, a 59,91 dólares.

"O mercado está condicionado pela atualidade" geopolítica e "a volatilidade realmente aumentou", explicou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

Na madrugada de quinta para sexta-feira, ataques com drones ucranianos visaram Novorossiysk, cidade portuária às margens do mar Negro, cuja refinaria foi danificada.

As preocupações sobre possíveis perturbações na oferta fizeram subir os preços do petróleo na sexta-feira.

Mas "parece que a interrupção das entregas do Mar Negro foi apenas temporária", explicou Schork, daí o leve recuo dos preços nesta segunda-feira.

Enquanto isso, "a produção alcança um nível recorde", assinalou Schork, o que mantém os preços em faixas baixas.

A Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Agência Internacional da Energia (AIE) publicaram, na semana passada, seu relatório mensal sobre o estado do mercado e esperam que a produção supere a demanda não só este ano, mas também em 2026.

