A COP30 em números

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática entra nesta semana em sua reta final para ser concluída na sexta-feira em Belém do Pará.

Seguem os números mais importantes deste encontro crucial para o clima global.

- Quantos países? -

Um total de 189 países, além da UE, têm delegações na conferência, informou o organismo da ONU para a mudança climática nesta segunda-feira à AFP.

Mas pela primeira vez na história da COP, os Estados Unidos não participam, por decisão do presidente Donald Trump, cético em relação à mudança climática.

O Afeganistão também não foi convidado, e o governo talibã manifestou sua decepção pela exclusão.

Tecnicamente, a COP30 é a 30ª reunião das 198 partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 1992, ou seja, 197 países e a União Europeia.

Também serve como encontro das 195 partes do Acordo de Paris de 2015, isto é, 194 países e a UE; esta reunião é o centro das negociações mais importantes.

Todas as decisões devem ser tomadas por consenso entre todos os países participantes, o que teoricamente permite que qualquer país bloqueie um acordo.

- Quantos participantes? -

Cerca de 44 mil pessoas foram credenciadas para participar presencialmente da COP30, segundo os organizadores.

Isso inclui delegações nacionais, seus convidados, empresas, observadores e meios de comunicação (o número exclui aproximadamente 6 mil credenciamentos virtuais).

Até sábado, 26.500 pessoas já estavam em Belém, segundo informou a ONU à AFP, incluindo mais de 2.100 jornalistas. Espera-se que esse número continue aumentando durante os últimos cinco dias da conferência.

Segundo os números finais de participação, o site Carbon Brief estima que a COP30 poderá ser a quarta maior já realizada, enquanto Dubai 2023 ocupa o primeiro lugar até agora.

- Tempo adicional -

As COPs são realizadas anualmente por volta de novembro e duram duas semanas.

A data prevista para encerramento costuma ser a noite de sexta-feira.

No entanto, nenhuma COP terminou no prazo desde 2003: elas frequentemente se estendem por mais uma noite, durante a qual as negociações ocorrem contra o relógio, sem dormir — ou até por duas noites, como ocorreu em 2022 no Egito (COP27).

