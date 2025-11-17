Assine
Jeff Bezos retorna a cargo de direção executiva com start-up de IA

17/11/2025 17:18

Jeff Bezos retorna a um papel de liderança empresarial pela primeira vez em quatro anos. O fundador da Amazon assumirá a direção de uma nova empresa de inteligência artificial (IA) que terá um financiamento de 6,2 bilhões de dólares, informou a imprensa americana nesta segunda-feira (17).

De acordo com o The New York Times, a empresa chamada Project Prometheus (Projeto Prometeu) se concentrará em aplicar IA à engenharia e à manufatura nos setores de informática, aeroespacial e automotivo.

Bezos será codiretor executivo ao lado de Vik Bajaj, um destacado pesquisador do Vale do Silício conhecido por trabalhar com o cofundador do Google, Sergey Brin, no laboratório experimental X da empresa de tecnologia.

O cargo de Bezos na start-up é o primeiro posto executivo formal que ele ocupa desde que deixou a direção da Amazon em julho de 2021.

Desde então, o bilionário tem dedicado tempo à sua empresa aeroespacial, a Blue Origin.

O Projeto Prometeu entra em um mercado de IA dominado pelos gigantes tecnológicos Google, Meta e Microsoft, além de empresas pioneiras do setor, como OpenAI e Anthropic.

Segundo informou o jornal nova-iorquino, a empresa já reuniu quase 100 funcionários, alguns deles provenientes dos principais desenvolvedores de IA.

overflay