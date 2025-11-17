Barcelona volta a jogar no renovado Camp Nou no sábado, contra o Athletic Bilbao

O jogo entre Barcelona e Athletic Bilbao, válido pela décima terceira rodada da LaLiga, será disputado no próximo sábado, às 12h15 (horário de Brasília), no reformado Camp Nou, anunciou o clube catalão nesta segunda-feira (17).

"Esta decisão foi tomada após a obtenção da primeira licença de ocupação para a Fase 1B, que nos permite aumentar a capacidade para 45.401 espectadores", afirmou o clube em um comunicado.

A autorização abrange o setor Lateral e se soma à licença já concedida para a Fase 1A, que inclui os setores Tribuna e Gol Sul, explicou o Barça.

O clube está trabalhando "na Fase 1C para garantir a retomada das atividades no Gol Norte".

O Barcelona revelou ainda que está em negociações com a Uefa para realizar a partida contra o Eintracht Frankfurt no Camp Nou, "já que os requisitos necessários foram atendidos, embora ainda se aguarde a confirmação definitiva".

Mais de dois anos após o início das obras de reforma do estádio, o Barcelona retornou aos gramados no dia 7 de novembro para um treino aberto ao público.

Essa sessão serviu como um "teste técnico e operacional para verificar o funcionamento adequado dos sistemas, pontos de acesso e vários aspectos das instalações, dentro do processo gradual de reabertura do estádio", afirmou o clube.

O retorno ao Camp Nou sofreu diversos atrasos nos últimos meses. Esses atrasos resultaram em perdas financeiras significativas para o Barcelona, que precisa da receita gerada pelo estádio reformado para sua estabilidade financeira.

O Barça estimou o custo da extensa reforma de seu estádio, que poderá acomodar 105 mil espectadores — um recorde na Europa — em € 1,5 bilhão (cerca de R$ 9,2 bilhões na cotação atual).

rsc/mcd/aam/am