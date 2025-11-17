Assine
AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

17/11/2025 14:57

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2025

Américas

 BELÉM (Brasil) - Conferência Climática COP30 -  (até 21)

Europa

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

 BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

QUARTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2025

Europa

 VIENA (Áustria) - Agência de vigilância nuclear da ONU, AIEA, realiza reunião trimestral do Conselho de Governadores -  (até 21)

SEXTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2025

Europa

 FRANKFURT (Alemanha) - Congresso Bancário Europeu, com a presidente do BCE, Christine Lagarde, e o presidente do banco central, Joachim Nagel -  06H30

SÁBADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2025

Américas

 (+) SÃO PAULO (Brasil) - Show do Oasis em São Paulo -  (até 23)

África

 JOANESBURGO (África do Sul) - Cúpula G20 -  (até 23)

Tópicos relacionados:

agenda internacional midia

