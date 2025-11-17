Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Príncipe herdeiro da Arábia Saudita viaja a Washington

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/11/2025 13:48

compartilhe

SIGA

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, viaja, nesta segunda-feira (17), aos Estados Unidos para uma visita oficial que busca "reforçar" as relações entre os dois países, anunciou o palácio real.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O príncipe, dirigente de fato do reino, se reunirá com o presidente americano, Donald Trump, para "examinar as relações bilaterais e os meios de reforçá-las em diversos campos, e discutir temas de interesse comum", reportou a agência saudita SPA, que cita o palácio.

Segundo uma fonte oficial, o encontro está previsto para a terça-feira.

Esta é a primeira visita do príncipe à Casa Branca desde o assassinato, em 2018, do colunista do The Washington Post Jamal Khashoggi por agentes sauditas, que causou indignação internacional.

A Arábia Saudita ofereceu uma recepção suntuosa ao presidente Trump durante sua visita, em maio, à monarquia petrolífera, que incluiu promessas de investimentos nos Estados Unidos de 600 bilhões de dólares (3,4 trilhões de reais, em cotação da época).

Um fórum de investimento americano-saudita, dedicado à energia e à inteligência artificial, está previsto em Washington durante a visita do príncipe, segundo o site do evento.

saa/hme/eg/an/dd/mvv

Tópicos relacionados:

arabia-saudita conflito diplomacia eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay