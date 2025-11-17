Louvre fecha galeria ao público por 'fragilidade' no edifício, anuncia o museu

O Louvre anunciou nesta segunda-feira (17) o fechamento de uma de suas galerias ao público "por precaução" após uma auditoria revelar a "especial fragilidade" de algumas vigas de uma das alas do edifício.

A galeria Campana, no primeiro andar e que abriga nove salas dedicadas à cerâmica grega antiga, estará fechada enquanto são realizadas as "inspeções" sobre "a especial fragilidade de algumas vigas que sustentam os pisos do segundo andar da ala sul" do quadrilátero Sully, que contorna o pátio conhecido como "Cour Carrée", especificou o comunicado.

