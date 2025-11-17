Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

PSG e Mbappé exigem indenizações milionárias mútuas na justiça francesa (AFP)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/11/2025 12:49

compartilhe

SIGA

O Paris Saint-Germain exige que o ex-craque do clube Kylian Mbappé pague € 180 milhões (R$ 1,1 bilhão, na cotação atual) como compensação por uma transferência frustrada para o clube saudita Al Hilal em 2023, argumentaram advogados do time parisiense a um tribunal trabalhista nesta segunda-feira (17).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ação judicial do clube, em litígio com o jogador desde o verão boreal de 2023, responde aos € 240 milhões (R$ 1,5 bilhão) reivindicados por Mbappé, que denuncia assédio trabalhista em seus últimos meses no PSG e o tipo de contrato que o vinculava ao time.

bat-lh/tcj/mcd/yr/mvv

Tópicos relacionados:

empresas fbl fra franca

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay