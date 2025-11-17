Assine
Internacional

Governo eleva para 2,9% previsão de crescimento da Espanha para 2025

17/11/2025 12:36

O ministro da Economia espanhol, Carlos Cuerpo, anunciou, nesta segunda-feira (17), a revisão para cima da previsão de crescimento do PIB da Espanha para 2025: 2,9% frente ao prognóstico anterior de 2,7%, mais que o dobro da média esperada para a zona do euro.

"O Governo, com base nestes últimos dados (...) e em linha com o que outros analistas estão fazendo, também atualizará seu quadro macroeconômico para o ano de 2025, elevando nossas previsões para 2,9%", declarou Cuerpo perante uma comissão do Congresso dos Deputados.

Essa previsão, semelhante à publicada também nesta segunda-feira pela União Europeia e em meados de outubro pelo FMI, confirma o dinamismo da quarta economia da zona do euro, impulsionada pelas receitas provenientes do turismo, pelo aumento dos investimentos das empresas, especialmente estrangeiras em Madri, bem como pelo consumo das famílias.

É, sobretudo, muito mais alta do que o crescimento econômico esperado este ano por Bruxelas para a zona do euro (+1,3%), em um contexto delicado para muitos grandes países, como França e Alemanha.

No terceiro trimestre do ano, a Espanha cresceu 0,6%, segundo o Instituto Nacional de Estatística, após um aumento de 0,8% no segundo e 0,6% no primeiro.

Tópicos relacionados:

economia espanha governo pib

