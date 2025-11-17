Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe da ONU para o Clima pede aos negociadores na COP30 para 'não perder tempo com obstruções'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/11/2025 11:26

compartilhe

SIGA

O secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, Simon Stiell, pediu nesta segunda-feira (17) aos ministros que acelerem as negociações na COP30 de Belém.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Há muito trabalho pela frente para os ministros e negociadores. Eu faço um apelo para que abordem rapidamente as questões mais difíceis", disse Stiell à assembleia.

"Não podemos, de forma alguma, nos dar o luxo de perder tempo com atrasos táticos ou obstruções".

lth/jz/app/val/fp/jc

Tópicos relacionados:

brasil clima cop30 onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay