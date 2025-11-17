Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Partidos políticos dinamarqueses sofrem ciberataque antes de eleições

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/11/2025 10:49

compartilhe

SIGA

Os sites de vários partidos políticos dinamarqueses foram alvo, nesta segunda-feira (17), de um ciberataque reivindicado por hackers pró-russos às vésperas das eleições locais e regionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As páginas do Partido Popular Conservador e da Aliança Vermelha e Verde ficaram brevemente fora do ar na manhã desta segunda-feira, observou um jornalista da AFP.

O Copenhagen Post, um jornal digital que cobre a atualidade dinamarquesa em inglês, também foi afetado.

"Prezados leitores, nosso site está atualmente fora do ar e exibe uma mensagem de erro '502 - Bad Gateway'", escreveu no Instagram.

"O Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês nos informou que a causa provável é um ataque DDoS (negação de serviço distribuído), e que nossa cobertura das eleições locais de 18 de novembro nos tornou um alvo", acrescentou.

Os ataques DDoS bloqueiam o acesso a um site sobrecarregando seus servidores com tráfego.

O grupo de hackers pró-russo NoName057(16) afirmou nas redes sociais que estava atacando os sites de vários partidos políticos dinamarqueses e da emissora pública DR.

"Não foi registrado nenhum incidente que tenha afetado a capacidade da DR de funcionar normalmente", declarou, no entanto, este meio de comunicação.

Na semana passada, o mesmo grupo reivindicou a autoria de ciberataques contra vários municípios dinamarqueses, sites governamentais e uma empresa de defesa.

Em uma análise de riscos anterior às eleições locais, o serviço de inteligência dinamarquês afirmou, no início de novembro, que havia uma alta probabilidade de ocorrerem ciberataques.

Por sua vez, o serviço de inteligência militar informou à AFP que a Agência de Proteção Civil do país estava monitorando de perto a situação.

cbw/ef/po/gil/hgs/mb/dd/jc 

Tópicos relacionados:

dinamarca eleicoes internet politica russia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay