Acidente de ônibus na Arábia Saudita mata 45 peregrinos
Um acidente de ônibus na noite de domingo perto da cidade sagrada de Medina, na Arábia Saudita, deixou 45 peregrinos mortos, a maioria cidadãos indianos, informou nesta segunda-feira (17) a polícia da Índia.
"Segundo as informações preliminares, 46 pessoas viajavam no ônibus no momento do acidente e, infelizmente, apenas uma sobreviveu", declarou à imprensa o comissário de polícia de Hyderabad, cidade de onde procediam várias vítimas.
