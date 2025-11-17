Assine
Internacional

Homens armados sequestram 25 alunas na Nigéria

AFP
AFP
17/11/2025 08:52

Homens armados de uma organização criminosa sequestraram 25 alunas de uma escola de Ensino Médio feminina no noroeste da Nigéria, afirmou a polícia nesta segunda-feira (17). 

Os sequestradores entraram na escola do estado de Kebbi às 4h00 locais (0h em Brasília) com "armas sofisticadas" e "disparando esporadicamente", afirma um comunicado policial. 

Quando os policiais chegaram, os suspeitos "já haviam pulado a cerca da escola e sequestrado 25 estudantes de sua residência", acrescenta o comunicado. 

