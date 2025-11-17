Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE reduz previsão de crescimento para a zona do euro em 2026

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/11/2025 08:04

compartilhe

SIGA

A Comissão Europeia reduziu nesta segunda-feira (17) sua previsão de crescimento econômico para a zona do euro em 2026, a 1,2%, contra 1,4% da estimativa anterior, devido às tensões comerciais internacionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Contudo, o Executivo da União Europeia aumentou a previsão de crescimento para 2025, a 1,3%, contra 0,9% da projeção de junho.

Além disso, a Comissão elevou levemente a previsão de inflação para 2026, a 1,9%, contra 1,7% da estimativa anterior. Assim, a inflação permaneceria próxima de 2%, o objetivo do Banco Central Europeu (BCE), após 2,1% previstos para este ano.

fpo/jca/pc/sag/fp

Tópicos relacionados:

economia inflacao macroeconomia ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay