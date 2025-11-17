Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump indulta pela segunda vez manifestante detido pelos distúrbios no Capitólio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/11/2025 07:43

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indultou pela segunda vez um membro da milícia envolvido nos distúrbios de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio, que estava preso por posse ilegal de armas de fogo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trump já havia perdoado Dan Wilson, membro do grupo de extrema direita 'Oath Keepers', após sua posse em janeiro, junto com outros 1.500 agitadores.

No entanto, Wilson também foi condenado a cinco anos de prisão por posse ilegal de armas de fogo em sua residência em Kentucky. O perdão de Trump não incluía essa pena.

Um decreto presidencial, com data data de sexta-feira e ao qual a AFP teve acesso, estabeleceu que o último perdão era "pleno e incondicional".

Os advogados de Wilson, George Pallas e Carol Stewart, afirmaram que ele se sentia "aliviado por estar em casa com seus entes queridos" após sete meses atrás das grades. O manifestante deveria ser libertado em 2028.

A administração Trump argumentou inicialmente em fevereiro que o perdão não cobria a condenação por posse de armas de fogo porque não estava relacionada aos distúrbios no Capitólio.

No entanto, o Departamento de Justiça mudou de opinião algumas semanas depois e determinou que deveria ser aplicado aos crimes relacionados a armas porque foram descobertos durante uma investigação do FBI sobre os distúrbios.

Trump minimiza regularmente a gravidade dos distúrbios no Capitólio, chamando-os de "dia de amor" e "demonstração de afeto" por ele.

Centenas de seguidores de Trump invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, em uma tentativa de impedir a certificação da vitória de seu oponente Joe Biden.

bur-dhw/sag/pc/dd/fp 

Tópicos relacionados:

crime eua indulto politica trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay