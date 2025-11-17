Assine
Nove dias de prisão para australiano que avançou na direção de Ariana Grande

Um tribunal em Singapura condenou nesta segunda-feira (17) um australiano a nove dias de prisão por ter avançado sobre a estrela de cinema Ariana Grande durante a estreia asiática do filme "Wicked: Parte II" na semana passada.

A diva pop e outras celebridades estavam presentes na apresentação quando o homem, identificado nos documentos judiciais como Johnson Wen, de 26 anos, pulou uma cerca e correu em direção a ela.

Vídeos que viralizaram mostram o homem envolvendo Ariana Grande, visivelmente surpresa, com seu braço, enquanto sua coprotagonista, Cynthia Erivo, corre para defendê-la.

Wen, que é suspeito de ter perturbado outros eventos esportivos e shows internacionais no passado, "mostrou um padrão de comportamento que sugere que ele fará isso novamente", declarou o juiz Christopher Goh antes de proferir a sentença.

Grande, de 32 anos, começou sua carreira como adolescente na Broadway antes de embarcar em uma trajetória de sucesso como estrela do pop.

Em 2017, um de seus shows foi alvo de um atentado. O ataque na Manchester Arena deixou 22 mortos, mais de mil feridos e a cantora sofreu transtorno de estresse pós-traumático.

