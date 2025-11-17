Exército israelense afirma que matou integrante do Hezbollah no sul do Líbano

O Exército israelense anunciou nesta segunda-feira (17) que matou, no domingo, um homem qualificado como "terrorista do Hezbollah" no sul do Líbano, onde o Ministério da Saúde relatou uma morte em um bombardeio de Israel.

"Na noite de ontem (domingo), as Forças de Defesa de Israel (...) efetuaram um ataque que resultou na eliminação do terrorista Mohamad Ali Shweikh, membro da organização terrorista Hezbollah, na região de Al Mansuri, no sul do Líbano", afirma um comunicado militar.

O Exército especificou que o alvo era o representante local do movimento xiita libanês na região.

"Ele era responsável pela comunicação entre a organização terrorista e os residentes da área em questões financeiras e militares. Além disso, o terrorista atuava para confiscar bens privados com fins terroristas", acrescentou.

"As atividades dos terroristas constituíam uma violação dos acordos entre Israel e Líbano", afirma a nota.

Israel continua bombardeando o Líbano, apesar de um cessar-fogo assinado em novembro de 2024, após mais de um ano de hostilidades com o Hezbollah.

