Índia concorda em comprar gás americano após pressão de Trump

AFP
AFP
17/11/2025 06:32

A Índia anunciou nesta segunda-feira (17) a assinatura de um acordo para comprar dos Estados Unidos quase 10% de seu gás liquefeito de petróleo (GLP) importado, o que permitirá ao país diversificar suas fontes de energia.

O acordo de um ano implica a compra de 2,2 milhões de toneladas de GLP americano, aproximadamente 10% das importações anuais indianas do combustível, informou o ministro do Petróleo e Gás Natural, Hardeep Singh Puri. 

"Em nosso esforço para garantir fornecimentos de GLP seguros e acessíveis, diversificamos nossas fontes de GLP", afirmou o ministro em um comunicado.

A relação entre Washington e Nova Délhi sofreu um abalo em agosto, quando o presidente Donald Trump aumentou para 50% as tarifas sobre produtos indianos, ao acusar a Índia de comprar petróleo barato da Rússia e, assim, financiar sua guerra contra a Ucrânia.

No segundo trimestre deste ano, a Índia, a quinta maior economia do mundo, registrou seu maior crescimento em cinco trimestres, impulsionado pelo aumento dos gastos públicos e pela maior confiança dos consumidores.

As tarifas americanas, no entanto, prejudicam a economia, e especialistas alertam que podem reduzir de forma considerável o crescimento durante o atual ano fiscal, caso não sejam aplicadas reduções.

