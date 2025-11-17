Assine
Ataques russos no leste da Ucrânia deixam três mortos

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/11/2025 06:20

Ataques russos com mísseis deixaram três mortos na cidade de Balakliya, no leste da Ucrânia, informou nesta segunda-feira (17) a administração militar da localidade.

"Segundo informações preliminares, três pessoas morreram como resultado dos ataques noturnos com mísseis na cidade de Balakliya", indicou no Telegram o administrador militar Vitali Karabanov.

Ele acrescentou que 10 pessoas ficaram feridas. Antes, o governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, havia informado que os ataques contra Balakliya deixaram um morto e oito feridos, além de edifícios e veículos danificados.

Entre os feridos estão uma criança de 12 anos, uma adolescente de 14 e um homem de 61 que foi hospitalizado, segundo o governador Sinegubov.

Segundo o comandante militar Karabanov, o Exército russo lançou dois ataques com mísseis contra o centro de Balakliya.

A Rússia ataca o território ucraniano quase diariamente com drones ou mísseis desde o início da invasão do país, em fevereiro de 2022.

Com a aproximação do inverno (hemisfério norte), a Rússia intensificou os bombardeios contra a infraestrutura energética ucraniana. Por sua vez, a Ucrânia efetuou ataques contra depósitos e refinarias de petróleo russos.

bur-kjm/lb/mas/cjc/fp

