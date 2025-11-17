Assine
Internacional

Austrália rejeita oferta para organizar reunião do clima com a Turquia

A Austrália rejeitou nesta segunda-feira (17) a oferta da Turquia para organizar em conjunto a reunião de cúpula climática da ONU de 2026, que Canberra deseja receber na cidade de Adelaide.

"Não, não seremos 'coanfitriões'", afirmou o primeiro-ministro Anthony Albanese, que argumentou que a possibilidade "não está prevista" nas regras da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática.

"Esta opção não é viável e as pessoas sabem que não é viável, por isso foi descartada", acrescentou.

Austrália e Turquia pretendem sediar a COP31 e suas candidaturas viraram uma distração nas negociações climáticas na cidade de Belém.

Uma fonte diplomática turca disse no domingo à AFP que o país "continua defendendo um modelo de copresidência". 

O anfitrião deve ser escolhido por consenso, o que significa que um dos dois países teria que retirar sua candidatura ou aceitar compartilhar a organização.

Sem um consenso, a COP31 poderia acontecer na Alemanha. 

A Austrália apresentou a proposta de organizar a próxima reunião de cúpula do clima na cidade de Adelaide em conjunto com as ilhas vizinhas do Pacífico para chamar a atenção para esta região do mundo, muito afetada pelas mudanças climáticas.

