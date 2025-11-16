EUA designará como grupo terrorista cartel de drogas supostamente dirigido por Maduro

Os Estados Unidos pretendem classificar como organização terrorista estrangeira o Cartel de los Soles, que afirmam ser dirigido pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, disse neste domingo (16) o secretário de Estado Marco Rubio.

"O Cartel de los Soles, junto com outras FTO [organizações terroristas] designadas, incluindo o Trem de Aragua e o Cartel de Sinaloa, são responsáveis pela violência terrorista em todo o nosso hemisfério, bem como pelo tráfico de drogas para Estados Unidos e Europa", declarou Rubio em comunicado.

A designação acontece em meio ao aumento das tensões pela maior presença militar americana no Caribe, que Washington defende com o argumento de combater o tráfico de drogas aos Estados Unidos.

Mas Caracas afirma que, na realidade, busca derrubar o presidente Maduro, considerado por Washington um dirigente ilegítimo e um narcotraficante, uma acusação que ele nega.

Rubio reiterou neste domingo a afirmação dos Estados Unidos de que o Cartel de los Soles é dirigido por Maduro e outros altos funcionários "que corromperam o exército, a inteligência, a legislatura e o poder judiciário da Venezuela".

"Nem Maduro nem seus comparsas representam o governo legítimo da Venezuela", acrescentou.

Também disse que os Estados Unidos "continuarão utilizando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar fundos e recursos aos narcoterroristas".

Desde o seu destacamento militar no Caribe e no Pacífico, as forças americanas mataram pelo menos 83 pessoas acusadas de transportar drogas em águas internacionais, segundo um balanço da AFP feito com dados públicos.

Os Estados Unidos não proporcionaram evidências de que as pessoas atacadas eram de fato traficantes.

Especialistas assinalam que essas mortes equivalem a execuções extrajudiciais, até mesmo se têm como alvos traficantes reconhecidos.

