Internacional

Trump diz que poderia 'ter algumas discussões' com Maduro

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/11/2025 21:48

O presidente americano Donald Trump mencionou neste domingo (16) a possibilidade de realizar conversas com o mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, em meio a seu destacamento militar no Caribe e no Pacífico, que inclui o porta-aviões USS Gerald R. Ford.

"Poderíamos ter algumas discussões com Maduro e ver o que acontece", declarou Trump aos jornalistas no aeroporto internacional de Palm Beach, na Flórida. "Eles gostariam de conversar", acrescentou.

jgc/bjt/nn/cjc/rpr

Tópicos relacionados:

diplomacia eua venezuela

