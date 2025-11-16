Assine
RD Congo bate Nigéria e será representante africana na repescagem intercontinental da Copa

16/11/2025 20:12

A República Democrática do Congo será a representante africana na repescagem intercontinental da Copa do Mundo de 2026, depois de bater a Nigéria em uma dramática disputa de pênaltis (4-3, após empate por 1 a 1 em 120 minutos) neste domingo (16), em Rabat, no Marrocos.

Foi o capitão da RDC, o zagueiro Chancel Mbemba, quem, sob uma chuva torrencial, converteu o pênalti decisivo nesta final da repescagem africana contra as 'Super Águias'.

Para chegar à sua primeira Copa do Mundo desde 1974, os congoleses precisam primeiro passar pela repescagem intercontinental em março, no México, um dos países-sede da Copa do Mundo, juntamente com Estados Unidos e Canadá.

Antes da disputa de pênaltis, a Nigéria havia aberto o placar com Frank Onyeka aos três minutos, mas Mechak Elia empatou aos 32. A seleção nigeriana então perdeu seu principal jogador, Victor Osimhen, que foi substituído por lesão no intervalo.

Com o placar ainda empatado ao final do tempo regulamentar e da prorrogação, as duas equipes foram para a disputa de pênaltis. O goleiro congolês Timothy Fayulu, que entrou no lugar de Lionel M'Pasi no final da prorrogação, foi o herói da noite, defendendo duas cobranças antes de Mbemba selar a vitória para os 'Leopardos'.

