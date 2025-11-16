Com vários reservas, França encerra campanha nas Eliminatórias com vitória sobre Azerbaijão (3-1)
compartilheSIGA
Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a França encerrou sua campanha nas Eliminatórias europeias com uma vitória sobre o Azerbaijão por 3 a 1 neste domingo (16), em Baku, usando uma escalação repleta de reservas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os donos da casa abriram o placar logo aos quatro minutos com Renat Dadashov, mas os 'Bleus' reagiram e mataram o jogo ainda no primeiro tempo com Jean-Philippe Mateta (17'), Maghnes Akliouche (30') e um gol contra do goleiro azerbaijano Shakhrudin Magomedaliev (45').
Garantida no Mundial do ano que vem desde a goleada por 4 a 0 sobre a Ucrânia na última quinta-feira, a seleção francesa encerra as Eliminatórias invicta, com cinco vitórias e um empate.
Por sua vez, a Ucrânia, que venceu a Islândia por 2 a 0 neste domingo, terminou na segunda posição do Grupo D e vai disputar a repescagem.
-- Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 - Grupo D:
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. França 16 6 5 1 0 16 4 12
2. Ucrânia 10 6 3 1 2 10 11 -1
3. Islândia 7 6 2 1 3 13 11 2
4. Azerbaijão 1 6 0 1 5 3 16 -13
eba-dar/cto/dam/ag/cb