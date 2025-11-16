Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Com vários reservas, França encerra campanha nas Eliminatórias com vitória sobre Azerbaijão (3-1)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/11/2025 17:02

compartilhe

SIGA

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a França encerrou sua campanha nas Eliminatórias europeias com uma vitória sobre o Azerbaijão por 3 a 1 neste domingo (16), em Baku, usando uma escalação repleta de reservas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os donos da casa abriram o placar logo aos quatro minutos com Renat Dadashov, mas os 'Bleus' reagiram e mataram o jogo ainda no primeiro tempo com Jean-Philippe Mateta (17'), Maghnes Akliouche (30') e um gol contra do goleiro azerbaijano Shakhrudin Magomedaliev (45').

Garantida no Mundial do ano que vem desde a goleada por 4 a 0 sobre a Ucrânia na última quinta-feira, a seleção francesa encerra as Eliminatórias invicta, com cinco vitórias e um empate.

Por sua vez, a Ucrânia, que venceu a Islândia por 2 a 0 neste domingo, terminou na segunda posição do Grupo D e vai disputar a repescagem.

-- Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 - Grupo D:

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. França                   16   6   5   1   0  16   4  12

2. Ucrânia                  10   6   3   1   2  10  11  -1

3. Islândia                  7   6   2   1   3  13  11   2

4. Azerbaijão                1   6   0   1   5   3  16 -13

eba-dar/cto/dam/ag/cb

Tópicos relacionados:

2026 aze fbl fra wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay