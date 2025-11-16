Oscar recebe alta após 5 dias internado por problemas cardíacos

O meio-campista Oscar, do São Paulo, recebeu alta neste domingo (16) após passar cinco dias internado devido a problemas cardíacos.

Na última terça-feira, o jogador de 34 anos desmaiou durante exames médicos de rotina realizados no clube e foi levado a um hospital.

Lá, ele foi diagnosticado com uma síncope vasovagal, que ocorre devido a uma queda repentina da pressão arterial e da frequência cardíaca, o que reduz o fluxo sanguíneo que chega ao cérebro.

Diversos veículos de imprensa alertaram para uma possível aposentadoria forçada, mas o São Paulo informou neste domingo que Oscar esteve "clinicamente bem durante todo o período internado" e seguirá "uma programação médica de repouso pelos próximos dias".

O experiente meia retornou nesta temporada ao Brasil para defender Tricolor paulista, clube que o revelou, depois de um longo período fora do país, com passagens por Chelsea (2012-2016) e Shangai Port (2017-2024), da China.

Em 12 jogos no Campeonato Paulista, Oscar marcou quatro gols e deu quatro assistências, mas tudo mudou a partir do segundo semestre, com sucessivas lesões que o levaram a disputar apenas seis jogos do Brasileirão.

O último deles foi em julho, na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Corinthians. Foram apenas 16 minutos em campo, começando como titular e sendo substituído após fraturar três vértebras lombares.

Oscar voltou a ser relacionado em outubro, sem ser utilizado pelo técnico Hernán Crespo, antes de voltar ao departamento médico devido a uma lesão muscular na panturrilha esquerda.

