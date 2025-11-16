Assine
Inglaterra vence Albânia (2-0) e termina Eliminatórias com 100% de aproveitamento

16/11/2025 16:25

Com oito vitórias, 22 marcados e nenhum sofrido, a Inglaterra do técnico Thomas Tuchel encerrou sua campanha nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 com 100% de aproveitamento ao bater a Albânia por 2 a 0 neste domingo (16), em Tirana.

Os dois gols do atacante Hanny Kane (74' e 82') selaram a ampla superioridade dos ingleses no Grupo K, que terminou com a seleção albanesa na segunda colocação, indo para a repescagem.

No outro jogo da chave, a Sérvia venceu a Letônia por 2 a 1, de virada, com gols dos reservas Aleksandar Katai (49') e Aleksandar Stankovic (60').

-- Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 - Grupo K:

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. Inglaterra               24   8   8   0   0  22   0  22

2. Albânia                  14   8   4   2   2   7   5   2

3. Sérvia                   13   8   4   1   3   9  10  -1

4. Letônia                   5   8   1   2   5   5  15 -10

5. Andorra                   1   8   0   1   7   3  16 -13

Tópicos relacionados:

