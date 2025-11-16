Índia afirma que prendeu cúmplice de explosão de carro em Nova Délhi
As autoridades da Índia afirmaram neste domingo (16) que prenderam um suspeito acusado de ser cúmplice de um ataque com carro-bomba que deixou mais de uma dezena de mortos nesta semana.
A Agência Nacional de Investigação (NIA, na sigla em inglês) informou que deteve Amir Rashid Ali, acusado de "conspirar com o suposto terrorista suicida, Umar Un Nabi", para realizar o ataque. Ambos são originários da parte da Caxemira administrada pela Índia.
As autoridades informaram que o carro envolvido no ataque estava registrado em nome do suspeito, que viajou para Nova Délhi para "facilitar a compra do veículo que foi utilizado como carro-bomba".
Nabi, o motorista, foi identificado como um acadêmico de medicina residente na Caxemira.
A explosão ocorreu na última segunda-feira, perto do Forte Vermelho, um monumento emblemático em Nova Délhi.
Uma fonte do setor hospitalar informou que houve 12 mortos, um número que não está claro se inclui Nabi.
A NIA afirmou em comunicado que o ataque "tirou a vida de dez inocentes e deixou 32 feridos".
O primeiro-ministro Narendra Modi classificou a explosão como uma "conspiração" e prometeu que os responsáveis serão levados à Justiça.
