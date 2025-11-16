Assine
Irã lança operação para semear nuvens na pior seca em décadas

16/11/2025 16:00

As autoridades iranianas iniciaram neste fim de semana operações de semeadura de nuvens para provocar chuvas, no momento em que o país enfrenta uma das piores secas das últimas décadas, informaram os meios de comunicação estatais.

"Hoje foi realizado um voo de semeadura de nuvens na bacia do lago Urmia pela primeira vez no ano hidrológico", que começa em setembro, informou a agência de notícias oficial Irna na noite de sábado (15).

Este lago, o maior do Irã, localizado no noroeste do país, diminuiu consideravelmente devido à seca.

Segundo a Irna, outras operações serão realizadas nas províncias de Azerbaijão Oriental e Ocidental.

A semeadura de nuvens consiste em pulverizar partículas, especialmente iodeto de prata, nessas formações para provocar precipitações. No ano passado, o Irã anunciou que havia desenvolvido sua própria tecnologia nessa área.

Com um território majoritariamente árido, a republica islâmica sofre há anos com secas crônicas e ondas de calor que podem se agravar com as mudanças climáticas.

De acordo com a agência Irna, o Irã está atualmente vivendo "o outono mais seco dos últimos 50 anos". O serviço meteorológico nacional, citado pela agência, afirmou que as precipitações deste ano são 89% inferiores à média de longo prazo.

No entanto, a Irna relatou no sábado precipitações em várias localidades do oeste e noroeste do país. Segundo imagens da mídia local, choveu intensamente em Ahvaz e Shushtar (sudoeste), em Salmas e Urmia, no noroeste, e em Abdanan, no oeste do país. Em alguns lugares, ocorreram inundações.

Meios de comunicação estatais também relataram a ocorrência de neve nos montes Elburz e na estação de esqui de Tochal, ao norte da capital.

Segundo as autoridades locais, em um século não foi registrado um índice de precipitação tão baixo em Teerã, e em metade das províncias do país não cai uma gota de chuva há meses.

As represas que abastecem várias províncias estão em níveis historicamente baixos.

No início do mês, o presidente Masud Pezeshkian alertou que a capital Teerã poderia ter que ser evacuada devido à escassez de água, se não chovesse antes do final do ano. Posteriormente, o governo esclareceu que sua intenção era alertar a população sobre a gravidade da situação, e não anunciar um projeto concreto.

Outros países da região, como os Emirados Árabes Unidos, também recorrem à semeadura de nuvens para produzir chuva artificialmente.

