Internacional

Pelo menos 32 mortos em colapso de mina na RD Congo

16/11/2025 14:01

Pelo menos 32 garimpeiros morreram no colapso de uma mina de cobalto no sul da República Democrática do Congo, informaram fontes do governo à AFP neste domingo(16). 

"Foram resgatados 32 corpos" após a queda de uma ponte que atravessa um trecho inundado que delimita o local da mina, situado na província de Lualaba, indicou à imprensa o ministro provincial do Interior, Roy Kaumba Mayonde. 

Segundo ele, as operações de busca "continuam".

clt/eg/jvb

Tópicos relacionados:

economia emergencia minas rdcongo

