Pelo menos 32 mortos em colapso de mina na RD Congo
compartilheSIGA
Pelo menos 32 garimpeiros morreram no colapso de uma mina de cobalto no sul da República Democrática do Congo, informaram fontes do governo à AFP neste domingo(16).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Foram resgatados 32 corpos" após a queda de uma ponte que atravessa um trecho inundado que delimita o local da mina, situado na província de Lualaba, indicou à imprensa o ministro provincial do Interior, Roy Kaumba Mayonde.
Segundo ele, as operações de busca "continuam".
clt/eg/jvb