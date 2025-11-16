Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Netanyahu reitera oposição a Estado palestino antes da votação na ONU sobre Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/11/2025 13:24

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e membros de seu gabinete reiteraram neste domingo(16) sua oposição a um Estado palestino, antes que o Conselho de Segurança da ONU vote na segunda-feira um projeto de resolução americano sobre o plano de paz para Gaza. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O projeto de resolução foi concebido como parte do plano para um acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas impulsionado pelo presidente americano Donald Trump, e busca aprovar um governo de transição e uma força de segurança internacional temporária no território palestino. 

Diferentemente das versões anteriores, a última versão da resolução menciona a possibilidade de um futuro Estado palestino, algo que o governo de Israel rejeita. 

Netanyahu iniciou o Conselho de Ministros deste domingo afirmando que sua oposição a um Estado palestino "não mudou". 

O primeiro-ministro israelense enfrenta críticas de seus aliados no governo, incluindo o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, um político de extrema direita que o acusa de não ter respondido com mais firmeza à decisão de vários países ocidentais de reconhecer o Estado palestino. 

"Formule uma resposta adequada e firme que deixe claro ao mundo inteiro que nenhum Estado palestino surgirá nunca em nossa pátria", instou Smotrich a Netanyahu no X. O primeiro-ministro respondeu que "não precisa de lições" de ninguém. 

Outros ministros também expressaram sua oposição ao Estado palestino, mas sem fazer referência à resolução. 

O ministro da Defesa, Israel Katz, reiterou que a posição de seu país é "clara" e o chanceler, Gideon Saar, declarou no X que "não concorda com o estabelecimento de um Estado palestino terrorista no coração da terra de Israel". 

Outro dos aliados de extrema direita de Netanyahu, o ministro da Segurança Nacional Itamar Ben Gvir, foi mais longe e afirmou que a identidade palestina é uma "invenção". 

A resolução do Conselho de Segurança marcaria um início efetivo da segunda fase do acordo impulsionado pelos Estados Unidos que permitiu um cessar-fogo após dois anos de uma guerra sangrenta que começou após o ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023. 

Esse acordo permitiu a libertação de 20 reféns vivos que estavam em Gaza e a devolução de quase todos os corpos dos 28 sequestrados que permaneciam no território palestino. Em troca, Israel libertou quase 2.000 prisioneiros e entregou 330 corpos de palestinos.

glp/rjm/smw/an/jvb/jc

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel onu palestinos paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay