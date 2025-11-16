Lucas Pinheiro vence slalom de Levi e dá ao Brasil 1ª vitória na Copa do Mundo de esqui

Lucas Pinheiro conquistou neste domingo (16) a etapa de Levi (Finlândia) do slalom e se torou o primeiro brasileiro a vencer uma prova na Copa do Mundo de esqui alpino.

Nascido em Oslo e filho de mãe brasileira, Lucas, que até 2023 competia pela Noruega, ante de optar no ano passado por representar o Brasil, superou o campeão olímpico francês Clément Noël (+31 centésimos) e o finlandês Eduard Hallberg (+57 centésimos).

O esquiador de 25 anos somou sua sexta vitória em Copa do Mundo, mas a primeira sob a bandeira brasileira.

Lucas dominou a primeira descida e não foi mais ultrapassado para subir no degrau mais alto do pódio. Na comemoração, ele se ajoelhou na neve diante da torcida finlandesa antes de gritar: "Vamos, Brasil!".

A etapa de Levi foi a primeira do slalom - modalidade mais técnica - desta temporada na Copa do Mundo, que continuará no próximo sábado (22 de novembro) em Gurgl, na Áustria.

Esta próxima prova não terá a presença do oito vezes vencedor da Copa do Mundo de esqui alpino, Marcel Hirscher, que tampouco competiu em Levi e anunciou que não voltará às pistas até janeiro, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina (6 a 22 de fevereiro).

O austríaco de 36 anos, considerado por muitos o melhor esquiador da história, está se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

