Exército israelense diz que matou palestino que lançava um explosivo na Cisjordânia

O exército israelense anunciou neste domingo(16) que matou um palestino que lançou um artefato explosivo contra seus soldados durante uma incursão perto de Nablus, na Cisjordânia ocupada, onde a Autoridade Palestina indicou que um jovem morreu por tiros israelenses.

"Durante uma operação (...) na região de Nablus, um terrorista lançou um artefato explosivo contra as forças. As forças responderam com tiros e neutralizaram o terrorista", afirmou um comunicado do exército israelense.

Por sua vez, o Ministério da Saúde palestino anunciou que Hasan Ahmed Jamil Musa, de 19 anos, foi "assassinado por tiros das forças de ocupação no campo de Al Askar", situado a leste de Nablus, durante a noite.

O jovem foi atingido "pelas balas das forças de ocupação durante a invasão do campo", declarou Majed Abu Kishk, presidente do comitê de serviços deste campo de refugiados.

A violência disparou na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel.

Longe de cessar, a frágil trégua vigente em Gaza desde 10 de outubro não conseguiu detê-la.

Pelo menos 1.006 palestinos, combatentes e civis, foram assassinados por soldados ou colonos israelenses, segundo um levantamento da AFP com base em dados da Autoridade Palestina.

No mesmo período, segundo dados oficiais israelenses, pelo menos 43 israelenses, civis e soldados, morreram em ataques palestinos ou em incursões militares israelenses.

