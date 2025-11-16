Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia reivindica tomada de mais duas cidades no sul da Ucrânia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/11/2025 08:48

compartilhe

SIGA

O exército russo reivindicou neste domingo(16) a tomada de mais duas cidades no sul da Ucrânia, onde suas tropas estão ganhando terreno contra forças ucranianas em desvantagem numérica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Ministério da Defesa russo informou no Telegram que suas tropas tomaram Rivnopillia e Mala Tokmachka, na região de Zaporizhzhia. 

Embora a linha frente de Zaporizhzhia registre menos confrontos do que a do leste, onde se concentra a maioria dos combates, as forças russas estão avançando em ambas as regiões. 

Moscou tenta aproveitar sua vantagem em pessoal e equipamento, mas os avanços territoriais são lentos e custosos, com ambos os lados profundamente entrincheirados quase quatro anos após a Rússia lançar sua ofensiva. 

Os combates no leste se concentram no controle do importante centro logístico de Pokrovsk, onde centenas de soldados russos conseguiram se infiltrar nas últimas semanas, enfraquecendo as defesas ucranianas. 

As negociações de paz entre Kiev e Moscou estão atualmente estagnadas. 

A cúpula prevista em Budapeste entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tenta mediar o conflito, e o russo Vladimir Putin, acabou não sendo realizada. 

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que busca reforçar o apoio internacional ao seu país, chegou neste domingo à Grécia, segundo confirmou um porta-voz à AFP. 

Na segunda-feira, deve ir à França, onde será recebido pelo presidente Emmanuel Macron, e na terça-feira viajará a Madri, onde se reunirá com representantes das duas câmaras do Parlamento espanhol.

bur/phz/meb/hgs/jc

Tópicos relacionados:

conflito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay