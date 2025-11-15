Alcaraz e Sinner passam pelas semifinais e decidirão o ATP Finals

Pela sexta e última vez em 2025, o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, e o número 2, o italiano Jannik Sinner, vão se enfrentar em um novo capítulo de sua intensa rivalidade, no domingo (16), na decisão do ATP Finals, em Turim.

A atual edição do torneio terá sua sonhada final entre os dois jogadores que dominaram a temporada, dividindo os quatro títulos de Grand Slam (Aberto da Austrália e Wimbledon para Sinner, Roland Garros e US Open para Alcaraz) e também os últimos oito títulos de Masters 1000.

- Sem chances para Auger-Aliassime -

Grandes favoritos em suas respectivas semifinais, Alcaraz e Sinner não deram brecha para surpresas contra os dois convidados inesperados da fase final, o canadense Felix Auger-Aliassime (N.8) e o australiano Alex De Minaur (N.7).

Alcaraz só perdeu seis games contra Auger-Aliassime (6-2 e 6-4), um a menos que os sete que Sinner perdeu para De Minaur, dominado pelos golpes do ídolo local (7-5 e 6-2).

Pela primeira vez na carreira, o atual número 1 do mundo, que foi eliminado na fase de grupos no ano passado, pode conquistar o título do ATP Finals.

Após um susto em seu segundo jogo, em que foi pressionado pelo americano Taylor Fritz, o Alcaraz se adaptou perfeitamente à Inalpi Arena de Turim.

Neste sábado (15), Alcaraz não deu chance para Auger-Aliassime, que pouco pôde fazer contra a potência e precisão dos golpes de direita do espanhol, que venceu em uma hora e 24 minutos de jogo.

"No final das contas, a temporada foi magnífica e a confiança que adquiri foi muito boa. Na fase de grupos, meu objetivo era ser o número 1 e é difícil lidar com o nervosismo... Com esse objetivo alcançado, consegui me concentra mais, o que valeu a pena", disse Alcaraz.

Mas para conseguir o nono título do ano e o 25º na carreira aos 22 anos, o espanhol terá que escalar uma montanha.

"Estou preparado, nasci para estes momentos. Enfrentar o Jannik numa final, na casa dele e em quadra indoor é um dos maiores desafios", acrescentou o número 1 do mundo.

- 30 vitórias consecutivas -

As estatísticas de Sinner, que participará de sua terceira final seguida de ATP Finals, são realmente impressionantes.

O defensor do título emendou contra De Minaur, a quem venceu pela 13ª vez em 13 jogos, sua 30ª vitória consecutiva jogando em quadra dura indoor, a quinta série mais longa da história.

O italiano também selou sua nona vitória consecutiva em ATP Finals. A última derrota foi na final da edição de 2023, contra o sérvio Novak Djokovic.

"Foi um jogo muito difícil, especialmente no início do primeiro set. Senti que ele [De Minaur] sacou muito bem, com muita precisão", reconheceu o número 2 do mundo.

"Estou muito feliz por terminar minha temporada em uma final, depois de um ano que foi incrível para mim", continuou.

Este é o tipo de jogo que eu amo, me permite ver onde realmente estou", acrescentou Sinner, que cumpriu três meses de suspensão no início da temporada por ter testado positivo para uma substância proibida.

O italiano de 24 anos, que busca seu 24º título na carreira e o sexto este ano, tem a oportunidade perfeita para acertar as contas com seu rival, que venceu quatro dos cinco confrontos entre ambos em 2025, todos em finais.

A única certeza nesta final entre os dois melhores jogadores do planeta é que será a última partida de Sinner em 2025, já que, ao contrário de Alcaraz e do alemão Alexander Zverev (número 3 do mundo), ele decidiu não disputar a fase final da Copa Davis, que começa na próxima terça-feira, com a Itália, atual bicampeã, jogando em casa, em Bolonha.

