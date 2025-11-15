'Superman brasileiro' devolve esperança a crianças doentes em seu primeiro giro pela África

O serviço de oncologia pediátrica do hospital universitário Korle Bu em Acra, capital de Gana, caracterizado por corredores silenciosos, respirações difíceis e pais agarrados à esperança, mudou brevemente de ambiente com a chegada de um homem apelidado de "Superman brasileiro".

Leonardo Muylaert, de 2,03 metros de altura, vestido com o emblemático traje azul, amarelo e vermelho dos filmes do Superman dos anos 80, terminou na sexta-feira uma semana de visitas em Gana, em sua primeira viagem à África.

Durante várias horas, os gritos de alegria substituíram a tristeza neste serviço do hospital.

As crianças conectadas a soros levantaram-se pela primeira vez em dias, outras, muito fracas para se levantarem, esboçaram tímidos sorrisos.

Por toda parte, as crianças seguraram as mãos do "Superman brasileiro".

Os pais apressaram-se para tirar selfies. O pessoal médico encheu os corredores, muitos deles com o telefone na mão para imortalizar o momento.

"Ele foi de leito em leito, prestando atenção a cada criança", contou uma enfermeira. "Em alguns casos, é a primeira vez que os vemos sorrir em semanas", acrescentou.

Para Regina Awuku, de 35 anos, cujo filho de cinco anos luta contra a leucemia, o momento foi um milagre. "Meu filho ficou tão feliz de ver o Superman. Isso significa muito para nós", confessou à AFP.

"Ele estava deitado, imóvel, mas encontrou energia para se levantar assim que o viu. Estávamos há muito tempo esperando aquele sorriso", explicou.

- Plantar uma semente -

Leonardo Muylaert, advogado por profissão, disse ter escolhido deliberadamente Gana para celebrar seu aniversário. "Sinto-me próximo da cultura, do legado e da alegria" do país, declarou.

Sua fama disparou após a CCXP 2022, um grande festival de cultura pop, quando viralizou um vídeo do escritor Mark Waid, impressionado com sua semelhança com Clark Kent.

Muylaert então encomendou um traje e transformou essa fama repentina em um compromisso solidário, visitando grupos vulneráveis do Equador até a Austrália.

Em Acra, depois do hospital, visitou uma oficina de próteses nos arredores, onde várias crianças amputadas gritaram "Superman!" ao vê-lo juntar-se ao seu jogo de futebol.

Para Akua Sarpong, fundadora da ONG Lifeline for Childhood Cancer Ghana, o efeito foi imediato. "O dia esteve cheio de alegria", afirmou.

Muylaert disse que esta visita reforçou sua convicção no poder dos pequenos gestos.

"Todo mundo pode ser um herói... Não é preciso uma capa. A felicidade atrai. O sorriso em seus rostos muda o mundo", declarou à AFP.

"Plantamos uma semente... A ideia é espalhar a felicidade por toda parte. Talvez não mudemos o mundo inteiro, mas se inspirarmos uma pessoa, ela inspirará outra", indicou este Superman solidário antes de retornar ao Brasil.

