Governo de Gaza confirma que Israel lhe devolveu corpos de mais 15 palestinos

15/11/2025 11:30

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governado pelo Hamas, confirmou neste sábado (15) que recebeu na sexta-feira(14) os corpos de 15 palestinos, em cumprimento ao acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos.

"O Ministério da Saúde anuncia o recebimento de 15 corpos de mártires que foram liberados ontem, sexta-feira, pela ocupação israelense através da Cruz Vermelha", indicou o ministério.

"Isso eleva o número total de corpos recebidos para 330", continuou, acrescentando que até agora foram identificados 97.

Os corpos foram entregues em troca dos restos mortais do refém israelense Meny Godard, de 73 anos, que o Hamas devolveu através da Cruz Vermelha na quinta-feira.

