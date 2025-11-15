Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Polícia sueca aponta para acidente após atropelamento mortal em Estocolmo

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/11/2025 11:06

compartilhe

SIGA

A polícia sueca indicou neste sábado(15) que privilegia a hipótese de acidente após a morte de três pessoas atropeladas por um ônibus em Estocolmo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Segundo o material que analisamos até agora, incluindo testemunhos e fotografias, nada indica que o incidente tenha sido intencional", indicou à AFP um porta-voz da polícia, Ola Österling. 

Na sexta-feira, pouco depois das 15h locais (11h em Brasília), um ônibus de dois andares atingiu um grupo de pessoas que aguardavam em um ponto de uma avenida movimentada no centro da capital da Suécia. 

O motorista foi detido e uma investigação por homicídio culposo foi aberta. 

Atualmente, ele está hospitalizado, informou Österling. 

Segundo meios de comunicação suecos, o homem, cuja identidade não foi revelada, estava prestes a fazer uma pausa em sua jornada de trabalho. 

cbw/cpy/meb/hgs/jc

Tópicos relacionados:

acidente policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay