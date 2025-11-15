Polícia sueca aponta para acidente após atropelamento mortal em Estocolmo

A polícia sueca indicou neste sábado(15) que privilegia a hipótese de acidente após a morte de três pessoas atropeladas por um ônibus em Estocolmo.

"Segundo o material que analisamos até agora, incluindo testemunhos e fotografias, nada indica que o incidente tenha sido intencional", indicou à AFP um porta-voz da polícia, Ola Österling.

Na sexta-feira, pouco depois das 15h locais (11h em Brasília), um ônibus de dois andares atingiu um grupo de pessoas que aguardavam em um ponto de uma avenida movimentada no centro da capital da Suécia.

O motorista foi detido e uma investigação por homicídio culposo foi aberta.

Atualmente, ele está hospitalizado, informou Österling.

Segundo meios de comunicação suecos, o homem, cuja identidade não foi revelada, estava prestes a fazer uma pausa em sua jornada de trabalho.

cbw/cpy/meb/hgs/jc