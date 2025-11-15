Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sobe a 11 número de mortos por deslizamento de terra na Indonésia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/11/2025 08:54

compartilhe

SIGA

O número de mortos devido a um deslizamento de terra na Indonésia subiu para 11, informou neste sábado(15) uma autoridade local, enquanto as equipes de resgate trabalham contra o relógio para localizar outras 12 pessoas que continuam desaparecidas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O deslizamento, provocado por chuvas intensas, ocorreu na quinta-feira no distrito de Cilacap, na província de Java Central, onde casas de três aldeias foram soterradas. 

"Até a tarde deste sábado, o número de vítimas encontradas sem vida é de 11, e continuamos buscando outras 12", disse à AFP Muhamad Abdulá, chefe local de busca e resgate. 

O balanço anterior, comunicado na sexta-feira, era de dois mortos e pelo menos 21 desaparecidos. 

Mais de 700 pessoas - incluindo membros dos serviços de resgate, do exército, da polícia e voluntários - participam das operações de busca, acrescentou. 

No início desta semana, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia emitiu um alerta para condições meteorológicas extremas. 

A temporada anual de monções, que geralmente dura entre novembro e abril, traz consigo deslizamentos de terra, inundações repentinas e doenças. 

As mudanças climáticas têm afetado os padrões das tempestades, incluindo a duração e a intensidade da temporada, o que provoca chuvas mais intensas, enchentes e rajadas de vento mais fortes.

str-dsa/ami/meb/mab/jc

Tópicos relacionados:

desmoronamento meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay