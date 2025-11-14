Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

China aconselha seus cidadãos a evitarem viagems ao Japão ante choque diplomático por Taiwan

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 23:40

compartilhe

SIGA

A China aconselhou a seus cidadãos que se abstenham de viajar ao Japão, após vários dias de crise diplomática por causa dos comentários da nova primeira-ministra japonesa sobre um hipotético ataque a Taiwan.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Sanae Takaichi, a primeira mulher a governar o Japão, disse na semana passada no Parlamento que um ataque armado da China contra Taiwan poderia justificar o envio de tropas para apoiar essa ilha de governo democrático, que Pequim reivindica como parte de seu território e não descarta recuperar à força caso seja necessário.

Nesta sexta-feira (14), Pequim convocou o embaixador do Japão em sinal de protesto, enquanto Tóquio fez o mesmo com o representante diplomático chinês depois que um cônsul pediu que "cortassem o pescoço" de Takaichi em uma publicação on-line que depois foi apagada.

Em meio ao desencontro, o Japão insistiu em que sua postura sobre Taiwan não mudou.

Em uma publicação na internet na noite desta sexta, a embaixada da China no Japão advertiu a seus cidadãos sobre as viagens ao arquipélago asiático.

"Recentemente, os líderes japoneses fizeram declarações abertamente provocadoras sobre Taiwan, o que prejudicou gravemente o ambiente para os intercâmbios entre os povos", assegurou a missão diplomática na plataforma de mensagens WeChat.

A situação representa "riscos significativos para a segurança pessoal e a vida dos cidadãos chineses no Japão", acrescentou.

"O Ministério das Relações Exteriores e a embaixada e os consulados chineses no Japão alertam solenemente os cidadãos chineses para que evitem viajar ao Japão em um futuro próximo."

pfc/lb/arm/atm/rpr

Tópicos relacionados:

china diplomacia japao politica taiwan

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay