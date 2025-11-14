Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Condenado por morte de três pessoas é executado nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 22:52

compartilhe

SIGA

Um homem condenado à morte por três assassinatos em 2004 foi executado nesta sexta-feira (14) por um pelotão de fuzilamento no estado americano da Carolina do Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Stephen Bryant, 44, declarou-se culpado do assassinato de três pessoas em 2004, escrevendo a mensagem "Prenda-me se puder" com o sangue de uma de suas vítimas.

Essa foi a 43ª execução nos Estados Unidos em 2025, que igualou o recorde de 2012. Outras três estão agendadas para este ano.

Do total de execuções de 2025, 35 ocorreram por injeção letal, três por fuzilamento e cinco com nitrogênio, um método denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos, enquanto outros 3 mantêm moratórias. O presidente Donald Trump é um defensor da pena capital e pediu que seu uso fosse ampliado.

sst/eml/bpe/val/mvl/lb

Tópicos relacionados:

eua homicidio justica prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay