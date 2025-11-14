Condenado por morte de três pessoas é executado nos EUA

Um homem condenado à morte por três assassinatos em 2004 foi executado nesta sexta-feira (14) por um pelotão de fuzilamento no estado americano da Carolina do Sul.

Stephen Bryant, 44, declarou-se culpado do assassinato de três pessoas em 2004, escrevendo a mensagem "Prenda-me se puder" com o sangue de uma de suas vítimas.

Essa foi a 43ª execução nos Estados Unidos em 2025, que igualou o recorde de 2012. Outras três estão agendadas para este ano.

Do total de execuções de 2025, 35 ocorreram por injeção letal, três por fuzilamento e cinco com nitrogênio, um método denunciado por especialistas das Nações Unidas como cruel e desumano.

A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos, enquanto outros 3 mantêm moratórias. O presidente Donald Trump é um defensor da pena capital e pediu que seu uso fosse ampliado.

