Lima é palco de novo protesto contra o governo peruano

Dezenas de manifestantes, liderados por jovens que fazem parte da Geração Z, marchavam nesta sexta-feira (14), no centro de Lima, em rejeição à classe política pela crise de segurança, no momento em que o novo governo completa um mês.

O protesto ocorre em meio ao estado de emergência, e é o primeiro desde o registrado em 15 de outubro, em uma jornada que deixou 1 morto e mais de 100 feridos após confrontos entre policiais e manifestantes.

O Peru vive uma onda de extorsões e assassinatos, que precipitou a destituição da presidente Dina Boluarte em um julgamento político expresso em 10 de outubro.

O direitista José Jerí, 39, chefe do Parlamento, assumiu o comando de maneira transitória até julho de 2026, quando deverá entregar o poder ao vencedor das eleições gerais do próximo ano.

A Geração Z, um grupo de jovens de 18 a 30 anos, e sindicatos de transportadores convocaram a nova manifestação na capital, de 10 milhões de habitantes. A mobilização começou ao anoitecer, na Praça San Martín, e pretendia chegar ao Congresso.

A polícia e forças armadas reforçaram a segurança em locais públicos, com o apoio de drones. Alguns manifestantes carregavam cartazes com lemas como "Fora Jerí, que saiam todos!".

Um cartaz mostrava um desenho do já famoso anime One Piece, símbolo sob o qual a Geração Z se reúne para exigir mudanças estruturais que lhes garantam um futuro digno, depois de verem sete presidentes em seu país na última década.

"Estamos saindo às ruas por causa do aumento da delinquência, queremos que isso pare", disse à AFP o estudante de engenharia José Rodríguez, 20 anos.

O vice-presidente da Aliança Nacional de Transportadores, Julio Campos, disse que "a marcha é em defesa da vida". "Estamos cansados dos assassinatos diários", afirmou.

Mais de 50 motoristas foram mortos por assassinos contratados entre janeiro e outubro, de acordo com esse sindicato do setor, em Lima e Callao.

