Auger-Aliassime vence Zverev e vai enfrentar Alcaraz nas semifinais do ATP Finals

14/11/2025 22:16

O canadense Felix Auger-Aliassime, oitavo do ranking mundial, garantiu a última vaga nas semifinais do ATP Finals de Turim nesta sexta-feira (14), ao derrotar o alemão Alexander Zverev, terceiro do mundo, e vai enfrentar o número um Carlos Alcaraz, por uma vaga na final. 

Auger-Aliassime, de 25 anos, venceu por 6-4 e 7-6 (7/4) e terminou a fase de grupos em segundo lugar no grupo Björn Borg, com duas vitórias e uma derrota. 

No sábado, ele terá pela frente Alcaraz, vencedor do grupo Jimmy Connors com três vitórias em três partidas. 

A outra semifinal será disputada entre o número dois do mundo e atual campeão, Jannik Sinner, e o australiano Alex De Minaur (sétimo), que surpreendentemente se classificou com apenas uma vitória em três partidas. 

Também nesta sexta-feira, Sinner terminou a fase de grupos, assim como Alcaraz, com três triunfos seguidos após sua vitória sobre o americano Ben Shelton. 

O italiano conquistou sua 29ª vitória consecutiva em quadras duras cobertas, sua superfície favorita, e sua oitava vitória em sequência no ATP Finals, sempre sem perder um set.

