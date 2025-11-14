Google investirá US$ 40 bi no Texas para desenvolvimento de IA

O Google anunciou nesta sexta-feira (14) um investimento de 40 bilhões de dólares (R$ 212,7 bilhões) no Texas para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA), em meio à expansão das gigantes tecnológicas nesse estado do sul dos Estados Unidos.

Esse investimento, que se estenderá até 2027, impulsionará a infraestrutura de nuvem do Google e a IA, com o desenvolvimento de centros de dados, programas para fortalecer a capacidade e a acessibilidade energética, e a capacitação profissional no estado, informou em um comunicado o gabinete do governador do Texas.

Segundo o diretor executivo de Google e Alphabet, Sundar Pichai, a estrutura "trará três novos campi de centros de dados ao estado para impulsionar a nova era da inovação em inteligência artificial", criará milhares de empregos, oferecerá capacitação a estudantes universitários e acelerará iniciativas de acessibilidade energética em todo o Texas.

Pichai e o governador Greg Abbott fizeram o anúncio a partir de um dos centros de dados do Google na cidade de Midlothian, no norte do estado.

Esse investimento faz parte da competição explosiva entre gigantes da tecnologia como OpenAI, Microsoft, Meta, Amazon e Google para construir infraestrutura que suporte modelos avançados de IA.

O mercado energético desregulado do estado e o acesso a fontes de energia renováveis tornaram o Texas um local atraente para o desenvolvimento de centros de dados, mesmo quando as demandas energéticas dessas instalações geram preocupação sobre a estabilidade da rede elétrica, especialmente após as tempestades do inverno boreal de 2021, que provocaram apagões generalizados.

A OpenAI, criadora do ChatGPT, assumiu um dos compromissos mais ambiciosos com seu projeto "Stargate" de 500 bilhões de dólares (R$ 2,66 trilhões), cujo campus principal de centros de dados fica em Abilene, Texas.

A Meta, empresa matriz do Facebook, investiu bilhões de dólares em centros de dados em Fort Worth, enquanto a Tesla transferiu sua sede para Austin em 2021 e construiu ali uma importante planta de fabricação.

A Oracle também transferiu sua sede para Austin, e a Samsung anunciou uma fábrica de semicondutores de 17 bilhões de dólares (R$ 90,4 bilhões) em Taylor, Texas.

Como parte de seu compromisso, o Google está criando um Fundo de Impacto Energético de 30 milhões de dólares (R$ 159,5 milhões) para apoiar iniciativas energéticas no Texas, diante da crescente preocupação das comunidades com a pressão que os centros de dados exercem sobre o fornecimento elétrico local.

