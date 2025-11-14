Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Países Baixos empatam na visita à Polônia (1-1) e praticamente se garantem na Copa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/11/2025 19:52

compartilhe

SIGA

Os Países Baixos empataram em 1 a 1 com a Polônia nesta sexta-feira (14), em Varsóvia, praticamente garantindo uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dois minutos antes do intervalo, Jakub Kaminski havia dado esperança aos poloneses de ultrapassarem os holandeses para assumir a liderança do Grupo G, ao aproveitar um passe preciso de Robert Lewandowski e finalizar com precisão, sem chances para o goleiro Bart Verbruggen (43').

Mas logo no início do segundo tempo (47'), o atacante Memphis Depay, do Corinthians, deixou tudo igual. Foi o 55º gol dele pela seleção holandesa, ampliando seu recorde.

Com três pontos de vantagem e um saldo de gols significativamente superior (+13) ao do adversário desta sexta, os jogadores comandados pelo técnico Ronald Koeman podem se dar ao luxo até de perder por uma margem razoável na segunda-feira, em Amsterdã, para a lanterna Lituânia, equipe que a 'Oranje' derrotou por 3 a 2 em Vilnius, em setembro.

A Polônia, que já garantiu pelo menos o segundo lugar e uma vaga na repescagem, viajará para enfrentar a seleção de Malta precisando marcar o máximo de gols.

bnl/cyj/pm/ag/aam/am

Tópicos relacionados:

2026 fbl ned pol wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay